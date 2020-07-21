Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03

"Спартак" указал главе судей на серийность ошибок против клуба

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" разместил открытое письмо в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи с просьбой объяснить спорные решения, принятые в матчах с участием клуба.

Спорт"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболуЧитать подробнее

"В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами (система VAR) и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака". В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти в пользу "Спартака", а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с "Тамбовом", где VAR в принципе отсутствовал", - говорится в письме, размещенном на сайте "Спартака".

"В ряде случаев, - сетует "Спартак", - рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с "Локомотивом" (1:1) и Сочи" (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери".

Клуб указывает на то, что "ситуация получила продолжение в кубковой игре с "Зенитом", по итогам которой "Спартак" попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам".

"Регламент использования VAR - это "серая зона", и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча", - говорится в письме.

Клуб напоминает Кашшаи, что он вступил в нынешнюю должность полгода назад.

"На тот момент у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR. Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона "Спартак" регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам", - констатирует "Спартак".

В обращении клуба подчеркивается, что "в последних турах чемпионата России и матче полуфинала кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола "Спартака" по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде премьер-лиги подобная линия не открывалась".

СпортФутболист "Спартака" Ещенко отстранен на три матча за оскорбительный ребус на майкеЧитать подробнее

"Кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах "Спартака"?" - задается вопросами московский клуб.

"К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с "Зенитом" и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей", - говорится в обращении.

"Просим вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ", - отмечается там же.

Под письмом подписались члены совета директоров "Спартака".

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел 19 июля в Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу "Зенита", один из голов который провел с пенальти после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади "Спартака". Ряд решений (не назначение пенальти после падений футболистов "Спартака" в штрафной "Зенита") арбитров эксперты назвали ошибочными в пользу "Зенита", в адрес рефери последовали критические высказывания, в том числе от руководства "Спартака".

футбол ФК Спартак

Новости по теме

Новости

Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

20 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ХК "Авангард"

Глава судей заявил об отсутствии ошибок в пользу "Зенита" в матче со "Спартаком"

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

"Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен

"Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен
Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" завоевал серебро РПЛ после поражения "Краснодара" от "Динамо"

Экс-тренер "Баварии" Ковач возглавил "Монако" Головина

"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Урал"

Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Урал"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');