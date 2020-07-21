"Спартак" указал главе судей на серийность ошибок против клуба

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" разместил открытое письмо в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи с просьбой объяснить спорные решения, принятые в матчах с участием клуба.

"В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами (система VAR) и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака". В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти в пользу "Спартака", а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с "Тамбовом", где VAR в принципе отсутствовал", - говорится в письме, размещенном на сайте "Спартака".

"В ряде случаев, - сетует "Спартак", - рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с "Локомотивом" (1:1) и Сочи" (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери".

Клуб указывает на то, что "ситуация получила продолжение в кубковой игре с "Зенитом", по итогам которой "Спартак" попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам".

"Регламент использования VAR - это "серая зона", и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча", - говорится в письме.

Клуб напоминает Кашшаи, что он вступил в нынешнюю должность полгода назад.

"На тот момент у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR. Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона "Спартак" регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам", - констатирует "Спартак".

В обращении клуба подчеркивается, что "в последних турах чемпионата России и матче полуфинала кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола "Спартака" по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде премьер-лиги подобная линия не открывалась".

"Кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах "Спартака"?" - задается вопросами московский клуб.

"К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с "Зенитом" и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей", - говорится в обращении.

"Просим вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ", - отмечается там же.

Под письмом подписались члены совета директоров "Спартака".

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел 19 июля в Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу "Зенита", один из голов который провел с пенальти после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади "Спартака". Ряд решений (не назначение пенальти после падений футболистов "Спартака" в штрафной "Зенита") арбитров эксперты назвали ошибочными в пользу "Зенита", в адрес рефери последовали критические высказывания, в том числе от руководства "Спартака".