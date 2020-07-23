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Чемпион Европы по футболу Жоао Марио ушел из "Локомотива"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Португальский футболист московского "Локомотива" Жоао Марио покидает команду.

"Полузащитник Жоао Марио покинул "Локомотив" по истечении арендного соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба в четверг.

В составе "Локомотива" португалец провел 22 матча, забил один мяч, сделал пять голевых передач и стал серебряным призером чемпионата России.

Жоао Марио - обладатель золота чемпионата Европы-2016 в составе сборной Португалии. Права на футболиста принадлежат итальянскому "Интеру".

футбол

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