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Чемпиону России-1995 "Алании" разрешили сыграть в ФНЛ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Владикавказская "Алания" допущена до участия в турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Исполком РФС принял решение допустить к участию в "Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 гг." клуб "Алания" (Владикавказ)" - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне "Алания" выступала ПФЛ, где заняла второе место в турнирной таблице группы "Юг".

В следующем сезоне участие 22 команд в ФНЛ не будет постоянным. В конце сезона-2020/21 шесть последних команд прекратят участие в турнире, четыре победителя турнира Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) станут участниками ФНЛ в сезоне 2021/22.

"Алания" - чемпион России 1995 года.

футбол ФНЛ

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