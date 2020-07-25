Непомнящий победил Свидлера в пятом туре онлайн-турнира

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над своим соотечественником Петром Свидлером в пятом туре шахматного онлайн-турнира Legends of Chess.

Результат – 3:1 в пользу Непомнящего.

Соперником россиянина Владимира Крамника был Динь Лижэнь (Китай). Крамник взял верх со счетом 2,5:1,5.

Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен победил представителя Украины Василия Иванчука – 3:2.

В турнирной таблице лидируют Карлсен и Непомнящий, набравшие по 14 очков. Далее идут Крамник и Свидлер – 10 и 9 баллов соответственно.

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters . Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

Турнир Legends of Chess проходит с 21 июля по 5 августа.