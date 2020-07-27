Харитонов назвал пьянство причиной поражения Емельяненко от Исмаилова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов убежден, что Александр Емельяненко проиграл Магомедо Исмаилову на турнире в Сочи из-за систематического нарушения режима.

"Мне люди говорили, что Емельяненко за неделю до боя пил. Так что ничего нового. Результат боя был очевиден. Если бы не пил, у Маги шансов было бы поменьше. Люди видели, как за неделю до боя он бухал в Марриотте. Человек не меняется", - приводит слова Харитонова "Чемпионат".

"Пока Емельяненко был в Грозном, само собой, у него не было шанса пить. В клубе "Ахмат" коллектив дружный и спортивный. А потом уехал на вольные хлеба в Сочи, расслабился: одна, вторая стопка. А останавливаться он не умеет", - отметил спортсмен.

Бой Исмаилова против Емельяненко-младшего прошел в субботу. Он завершился в третьем раунде, победа была присуждена Исмаилову техническим нокаутом.

💪🏻 Magomed Ismailov stops Alexander Emelianenko in the third round! pic.twitter.com/mpm3CkMdia — ACAMMA (@ACA_League) July 24, 2020

Турнир, организатором которого выступила компания Absolute Championship Akhmat (ACA), прошел без зрителей. Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова был главным поединком вечера.

Изначально турнир был запланирован на 3 апреля на московской "ВТБ Арене". Но из-за ситуации с COVID-19 организаторам пришлось скорректировать не только дату, но и место боя.