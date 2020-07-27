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Свидлер уступил Карлсену в седьмом туре онлайн-турнира

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Петр Свидлер потерпел поражение от обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена в матче седьмого тура онлайн-турнира Legends of Chess.

Результат – 2,5:1,5 в пользу Карлсена.

Еще один представитель России Ян Непомнящий обыграл венгра Петра Леко, вырвав победу в армагеддоне – 3:2. В свою очередь, россиянин Владимир Крамник уступил украинцу Василию Иванчуку – 1:3.

В турнирной таблице лидирует Карлсен, набравший 20 очков. На втором месте находится Непомнящий – 18. В пятерке лучших также нидерландец Аниш Гири (14), а также Крамник (12) и Свидлер (11).

В следующий этап попадают четыре из десяти участников.

шахматы

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