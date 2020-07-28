Непомнящий уступил Карлсену на онлайн-турнире турнире Legends of Chess

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена в восьмом туре онлайн-турнира Legends of Chess.

По итогам четырех партий счет был 2:2, армагеддон завершился вничью. Согласно регламенту, в случае ничьей на армагеддоне победа присуждается игравшему в этой мини-партии черными фигурами – в данном случае Карлсену.

Два других российских участника турнира – Владимир Крамник и Петр Свидлер – в восьмом туре играли друг с другом. Победил Свидлер – 2,5:1,5.

Результаты остальных матчей: Василий Иванчук (Украина) – Аниш Гири (Нидерланды) – 3:2, Борис Гельфанд (Изаиль) – Петр Леко (Венгрия) – 3:2, Дин Лижэнь (Китай) – Вишванатан Ананд (Индия) – 2,5:1,5.

Турнирное положение после восьми туров: 1.Магнус Карлсен (22 очка), 2.Ян Непомнящий (19), 3.Аниш Гири (15), 4.Петр Свидлер (14), 5.Владимир Крамник (12), 6.Василий Иванчук (11), 7.Борис Гельфанд (7), 8.Петр Леко (6), Вишванатан Ананд (6), Дин Лижэнь (6).

В следующий круг выходят четыре гроссмейстера.

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters . Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

Турнир Legends of Chess проходит с 21 июля по 5 августа.