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Панарин признан самым ценным игроком "Нью-Йорк Рейнджерс" в сезоне

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артемий Панарин получил статус самого ценного хоккеиста "Нью-Йорк Рейнджерс" в сезоне-2019/20, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

В голосовании приняли участие представители пресс-службы клуба.

Награда присуждается ежегодно после окончания сезона-1941/42. Панарин является первым после Марка Мессье (1991/92), кто выиграл награду в первом сезоне в составе "Рейнджерс".

Панарин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Он сыграл в 69 матчах, набрав 95 (32+63 по системе "гол+пас") очков.

Ранее в НХЛ россиянин играл за "Чикаго" (2015-2017) и "Коламбус" (2017-2019). В России он защищал цвета подольского "Витязя", казанского "Ак Барса" и петербургского СКА.

Панарин – серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России.

хоккей НХЛ Артемий Панарин

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