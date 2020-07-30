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Подпалый продолжит тренировать тульский "Арсенал"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" к новому сезону продолжит готовить тренерский штаб во главе с Сергеем Подпалым, сообщил президент тульского клуба Гурам Аджоев.

"В новом сезоне постараемся сработать на максимуме и не подвести болельщиков. Тренерский штаб во главе с Сергеем Подпалым будет готовить команду в новом сезоне", - приводит клубная пресс-служба слова Аджоева.

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В свою очередь, Подпалый заявил, что команда начала подготовку к турниру.

"Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона (...) Мы работаем по намеченному плану, уверен, все реализуем и в хороших кондициях войдем в новый сезон", - подчеркнул Подпалый.

Подпалый возглавил тульский ФК "Арсенал" 1 июля после отставки главного тренера Игоря Черевченко. До прихода в главную команду Тулы специалист работал в фарм-клубе "Арсенала" новомосковском "Химике-Арсенале". При нем "Арсенал" в пяти матчах одержал три победы, один раз сыграл вничью и один матч проиграл.

По итогам прошедшего сезона "Арсенал" занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первый матч сезона 2020/21 "Арсенал" сыграет в Туле 9 августа против грозненского "Ахмата".

футбол Арсенал Тула

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