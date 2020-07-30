Глава РУСАДА поприветствовал шаги Матыцина в деле восстановления членства ВФЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин сделал правильные шаги, которые привели к тому, что Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) согласилась на отсрочку выплаты долга Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил "Интерфаксу" генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Я приветствую шаги министра спорта Олега Матыцина, считаю, что он сделал целесообразный ход, который дает возможность вести диалог и работу. Это было правильное решение", - сказал Ганус.

"World Athletics оставила дверь открытой, приняла срок до 15 августа, и у нас есть шанс, чтобы сохранить членство, обеспечить стабилизацию ВФЛА и придать вектор к развитию. Главное выплатить деньги и до 30 августа разработать план вывода из кризиса российской легкой атлетики. Надеюсь, это будет сделано", - добавил он.

Ганус подчеркнул, что РУСАДА в обязательном порядке будет также работать над созданием "дорожной карты" для легкой атлетики.

"РУСАДА будет в этом участвовать, это требование World Athletics. РУСАДА уже участвует в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам, это говорит о большом доверии к нам", - подчеркнул он.

Ранее Совет World Athletics принял решение подождать до 15 августа с выплатой долга ВФЛА, который составляет $6,31 млн. Министр спорта Матыцин дал личные гарантии, что долг будет выплачен в срок. После выплаты долга и разработке плана по выводу российской легкой атлетики из кризиса до 30 августа, с 1 сентября World Athletics возобновит выдачу россиянам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.