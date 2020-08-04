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Женский гандбольный ЦСКА победил мужской ЦСКА-2 в контрольном матче

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Гандболистки женского московского клуба ЦСКА нанесли поражение мужской команде ЦСКА-2 в товарищеском матче.

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Встреча, прошедшая в рамках подготовки к новому сезону, завершилась со счетом 42:32 в пользу женского армейского клуба. Матч состоял из трех 25-минутных таймов. Первые два из них выиграли девушки – 12:9, 19:11, в третьем успех сопутствовал мужской команде – 12:11.

"Мы были очень рады провести первую игру после столь долгого перерыва и увидеть девушек вместе. В этой встрече мы ориентировались не на итоговый результат, а больше стремились к тому, чтобы предоставить возможность всем игрокам выйти на площадку и проявить себя. И, конечно же, избежать каких-либо повреждений. Так что для нас это был неплохой первый тест и мы с нетерпением ждем следующего", — сказал главный тренер женского гандбольного ЦСКА Ян Лесли.

О создании женского гандбольного клуба ЦСКА было объявлено в 2019 году. В дебютном для команды сезоне-2019/20 команда финишировала третьей в Суперлиге. ЦСКА получил специальное (wild card) приглашение на участие в Лиге чемпионов.

Его соперниками стали: "Вылча" (Румыния), "Дьер" (Венгрия), "Будучность" (Черногория), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Брест" (Франция), "Оденсе" (Дания), "Подравка" (Хорватия).

гандбол

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