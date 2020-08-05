"Локомотив" расстался с Джефферсоном Фарфаном

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб объявил об уходе из команды полузащитника Джефферсона Фарфана.

"Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан покидает команду по истечении срока контракта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба в среду.

Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок. За московский клуб он отыграл в общей сложности 69 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.