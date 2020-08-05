ВАДА встревожилось из-за рекомендации уволить Гануса

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что встревожено решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства освободить от должности гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

ВАДА напомнили, что 17 июля, после того, как был опубликован отчет аудиторской проверки деятельности РУСАДА, выявивший нарушения, ВАДА направило председателю набсовета российского агентства Алекснадр Ивлеву письмо. В нем агентство "выразило обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и попыталось выяснить, как и почему был проведен этот аудит".

В ответном послании Ивлева ответа на вопросы ВАДА не было, опасения агентства не были развеяни, отметили в ВАДА.

"Сегодняшняя рекомендация (набсовета РУСАДА) поставила дополнительные очень важные вопросы относительно юридического процесса, который был соблюден, и мотивов, стоящих за рекомендацией. ВАДА снова направило г-ну Ивлеву письмо с просьбой дать подробные объяснения и запросить копию официальной рекомендации", - заявляет агентство.

Оно напомнило о важности гарантий невмешательства национальных Олимпийских и Паралимпийских комитетов в дела национальных антидопинговых агентств, в частности, РУСАДА.

"Вот почему независимый комитет ВАДА по обзору соответствия (CRC), когда выпустил свою рекомендацию о признании РУСАДА несоответствующим Кодексу, которая была единогласно одобрена Исполнительным комитетом Агентства 9 декабря 2019 года, сделал условием окончательного восстановления РУСАДА уверенность WADA в соблюдении независимости РУСАДА и отсутствие любого вмешательства в ее дела", - подчеркивается в заявлении.

ВАДА намерено "запросить у российских властей дальнейшие разъяснения и рассмотрит возможность принятие дальнейших решений".