"Фратрия" назвала позором футбола судейство в игре "Спартака" с "Сочи"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Руководители судейского корпуса Российского футбольного союза должны быть отстранены от своих должностей, говорится в заявлении "Фратрии", объединения фанатов "Спартака" в свете скандала, вызванного решениями арбитра матча москвичей против "Сочи" в РПЛ.

"То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство "Спартака" было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграмм-канале "Фратрии".



"Леонид Федун (владелец "Спартака" ИФ) вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми", - сетуют фанаты.

"Фратрия" подчеркивает, что "Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности". "Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики", - говорится в тексте обращения.



"Ашот Хачатурянц, как глава судейского комитета РФС, также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост", - считает объединение.

"Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остается неизменной и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе", - говорится в заявлении "Фратрии".

Матч первого тура РПЛ "Спартак" – "Сочи" прошел 9 августа в Москве и завершился со счетом 2:2. "Спартак" вел со счетом 2:0, но соперник смог отыграться, забив оба мяча с пенальти. Второй из них – на 90-й минуте. Судил матч арбитр Василий Казарцев. Эксперты назвали назначение второго пенальти явно ошибочным, а Федун анонсировал объявление о снятии "Спартака" с чемпионата.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" – приводил в воскресенье слова Федуна "Спорт-Экспресс".

В пресс-службе "Спартака" отказались "Интерфаксу" комментировать ситуацию.

"Пока не готовы комментировать", - сказал собеседник агентства.

СМИ в воскресенье приводили высказывания Кашшаи, который также назвал решение назначить второй пенальти ошибочным. Ссылаясь на Кашшаи, "Спорт-Экспресс" сообщил об отстранении арбитра Казарцева от судейства

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмене голов "Спартака" в ворота соперников.