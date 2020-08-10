"Матч ТВ" показал запись переговоров судьи на игре "Спартак" – "Сочи"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" обнародовал запись переговоров главного арбитра матча РПЛ "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева с судьей, отвечавшим за работу с VAR Алексеем Еськовым при назначении резонансного пенальти в ворота москвичей.

Речь идет об эпизоде на 88-й минуте игры, когда при счете 2:1 в пользу "Спартака" игрок "Сочи" Анатолий Немченко неточно пробил по воротам москвичей, после чего врезался в футболиста столичной команды Самюэля Жиго.

В частности, Казарцев, как следует из носящего сумбурный характер обмена репликами, констатирует: "Удар по воротам, Жиго сбивает". "Проверим, проверим!" – (неоднократно) говорит так же он.

"Я не могу это не отменить (подразумевается, скорее всего, решение Казарцева назначить пенальти - ИФ)", - реагирует, в свою очередь, Еськов. Далее идет просмотр повтора эпизода с разных ракурсов, после чего Еськов говорит "Подтверждаю решение, продолжай игру. Проверка завершена".

⚡️Публикуем полную версию переговоров Еськова и Казарцева ⚡️



🔥 Судья VAR подтвердил решение главного арбитра насчет пенальти в ворота "Спартака" 🔥https://t.co/3dbhDaozM2 pic.twitter.com/hbCpH0603o — Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2020

Пенальти был назначен, "Сочи" его реализовал и счет стал 2:2.

По словам руководителя проекта VAR в России Виталия Калошина, запись была получена благодаря исключительному разрешению со стороны Международного совета футбольных федераций (IFAB).

"Это вещь, которая не должна быть регулярной; разовая акция. Учитывая, что начало сезона, первый тур, такая ситуация, нам пошли навстречу, за что огромная благодарность IFAB", - сказал Калошин в эфире "Матч ТВ".

В первом туре чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле сыграл вничью с ФК "Сочи" - 2:2. Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба - с пенальти.

После матча в воскресенье владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб снимется с участия в чемпионате России из-за очередных неоднозначных, по его мнению, решений судей.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмене голов "Спартака" в ворота соперников.