Судья матча "Спартак" – "Сочи" объяснил решение назначить пенальти

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Главный судья матча РПЛ "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев убежден, что имел все основания назначить пенальти в ворота москвичей на исходе матча игры.

"Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движения и попал в ногу игроку "Сочи". Его ноги ушли направо, а корпус - налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику", - приводит слова Казарцева "Матч ТВ".

"После матча я видел повтор эпизода, там все те же элементы, единственное отличие - интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка", - отметил рефери.

Также Казарцев объяснил, почему Алексей Еськов, отвечавший за систему видеопомощи рефери (VAR), не инициировал просмотр момента главным судьей.

"Видеопомощник должен быть уверен в явной ошибке судьи в поле. Я был уверен в том, что был фол Жиго на нападающем. Еськов не направил меня на просмотр ВАР, так как это не явная ошибка", - сказал Казарцев.

"Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому", - поделился впечатлениями он.

В первом туре чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле сыграл вничью с ФК "Сочи" - 2:2. Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба - с пенальти.

После матча в воскресенье владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб снимется с участия в чемпионате России из-за очередных неоднозначных, по его мнению, решений судей.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмене голов "Спартака" в ворота соперников.