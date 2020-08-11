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Даниил Дубов проиграл в полуфинале итогового турнира Шахматного тура

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в 1/2 финала онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour, итогового турнира в рамках Шахматного тура.

В серии до трех побед сильнее оказался представитель США, победивший россиянина со счетом 3,5:2,5, 3:1 и во вторник – 2,5:1,5. Счет по победам стал 3-0 в пользу Накамуры.

В финале американец сыграет с победителем пары Магнус Карлсен (Норвегия) – Дин Лижэнь (Китай). Здесь счет по победам 2-1 в пользу Карлсена.

Организатором Шахматного тура является действующий обладатель мировой шахматной короны Карлсен. Сам Карлсен в рамках тура выиграл турниры Magnus Carlsen Invitational, Chessable Masters и Legends of Chess. Еще один турнир, Abbey Rapid Challenge, выиграл Дубов.

шахматы

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