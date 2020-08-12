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Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России

Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" пока не будет сниматься с чемпионата России по футболу, сообщил владелец ФК Леонид Федун.

"Основная команда футбольного клуба "Спартак-Москва" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" — за честный футбол!" - говорится в заявлении Федуна на сайте клуба.

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Ранее Федун, возмущенный решениями арбитров в матче с "Сочи", анонсировал снятие команды с чемпионата. Сейчас Федун отметил, что та его реплика оказалась полезной. "Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний", - отметил он.

В воскресенье" Спартак" на своем поле сыграл вничью в матче первого тура РПЛ с командой "Сочи". Встреча закончилась со счетом 2:2. По ходу поединка москвичи вели со счетом 2:0, однако главный судья назначил два пенальти, и "красно-белые" упустили победу. После игры Федун заявил журналистам о готовности снять команду с турнира.

футбол ФК Спартак

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