Комиссия признала ошибки при назначении пенальти в ворота"Спартака"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала, что главный арбитр матча 1-го тура Российской премьер-лиги Василий Казарцев в матче "Спартак" - "Сочи" допустил результативные ошибки.

"Рассмотрев обращение ФК "Спартак-Москва", Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС по поводу обоснованности назначения 11-метрового удара на 88-й минуте сообщает следующее: Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

"Действия защитника ФК "Спартак-Москва", направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику. Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС не усматривает в действиях защитника команды "Спартак-Москва" №2 Самюэля Жиго нарушения, наказуемого штрафным (11-метровым) ударом", - отмечается там же.

Отмечается также, что решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве также признано Экспертно-судейской комиссией неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча Тинькофф-Российской Премьер-Лиги между командами "Спартак-Москва" (Москва) и "Сочи" (Сочи) является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR.

"Ссылка видеопомощника судьи Алексея Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент VAR не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров", - говорится в заявлении РФС.

В воскресенье" Спартак " на своем поле сыграл вничью в матче 1-го тура РПЛ с командой "Сочи". Встреча закончилась со счетом 2:2. По ходу поединка москвичи вели со счётом 2:0, однако, главный судья назначил два пенальти и "красно-белые" упустили победу. После игры Федун заявил журналистам о готовности снять команду с турнира. В среду Федун заявил, что не будет снимать команду и анонсировал "изменения в судейской системе".