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Хабиб высоко оценил потенциал ММА стать дисциплиной ОИ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, что у смешанных боевых искусств есть хорошие шансы войти в программу летних Олимпийских игр в 2028 или 2032 году.

"В Токио точно не будет MMA и в следующих играх в Лос-Анджелесе тоже не будет. Может в 2028 или 2032 году... Это интересный, медийный вид спорта, где крутятся большие деньги - больше, чем в некоторых олимпийских идах спорта. Он точно входит в топ-5 после футбола, баскетбола или бокса", - сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в пятницу.

"У MMA неплохие шансы, но многое зависит от того, кто будет его "толкать". Если грамотно подвести, хорошо упаковать эту конфетку, то можно продвинуть MMA в олимпийскую программу", - добавил он.

Нурмагомедов - чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках в рамках смешанных единоборств.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов MMA

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