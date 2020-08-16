Карякин сравнил судейство в матчах "Спартака" с мошенничеством в шахматах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин пониманием воспринял эмоции владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна, пригрозившего снятием команды с чемпионата из-за судейства.

"Я как болельщик "Спартака", конечно, следил за ситуацией. Видел момент, когда назначили незаслуженный пенальти (в матче первого тура чемпионата России против "Сочи" – ИФ). Мне было очень обидно за команду. Я полностью разделяю боль Федуна и его эмоции", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Я проведу аналогию: подобное назначение пенальти – это то же самое, что читтерство среди онлайн-шахмат, когда соперник против тебя использует компьютер, и ты ничего не можешь сделать. То же самое: ты ничего не можешь сделать против несправедливого судейства в футболе. Поэтому я понимаю его эмоции, но с другой стороны надеюсь, что "Спартак" будет доказывать свою силу на футбольном поле", - отметил он.

В первом туре 9 августа в Москве "Спартак" сыграл со счетом 2:2 с "Сочи". "Спартак" вел со счетом 2:0, но пропустил два гола с пенальти, в том числе на 90-й минуте. После матча Федун, возмущенный судейством, заявил, что снимет клуб с розыгрыша РПЛ.

Через несколько дней после этого Федун выступил с новым заявлением, в котором сообщил, что клуб продолжит выступление в РПЛ, однако "в случае продолжения судейской травли" покинет поле.

После этого "Спартак" во втором туре сыграл с "Ахматом" дома и победил – 2:0. Один из голов он провел пенальти, кроме того, два гола не были засчитаны.