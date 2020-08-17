Главный судья матча "Спартак" - "Сочи" отстранен на неопределенный срок

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Арбитр матча первого тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев, допустивший повлиявшие на результат ошибки, отстранен от судейства на неопределенное время, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время", - цитирует в понедельник Алаева пресс-служба РФС.

Игра прошла 9 августа и завершилась со счетом 2:2. Позднее работа судей была признана неудовлетворительной, глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что арбитры ошиблись при назначении пенальти в ворота "Спартака" на 88-й минуте матча. После игры Федун объявил, что "Спартак" в знак протеста может сняться с розыгрыша РПЛ. Позднее он заявил, что "Спартак" продолжит участие в чемпионате.

По словам Алаева, он обратился в комитет по этике РФС "с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров".

"Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров", - сказал Алаев.