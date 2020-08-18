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Полузащитник Подберезкин вернулся в ФК "Урал" спустя более четырех лет

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) заключил долгосрочный контракт с полузащитником Вячеславом Подберезкиным, сообщила пресс-служба клуба во вторник.

"В "Урале" Вячеслав будет выступать под 21-м номером. Сегодня Подберезкин уже присоединился к команде", - говорится в сообщении.

Также в клубе уточнили, что футболист ранее уже выступал за "Урал" и "спустя четыре с половиной года возвращается в Екатеринбург".

Подберезкин пришел в ФК "Урал" в 2014 году после работы в "Локомотиве" и "Химках". За год он попал в основной состав клуба премьер-лиги. В конце 2015 года футболист перешел в "Краснодар", за который выступал до 2017 года.

В 2018 году Подберезкин перешел в казанский "Рубин", впоследствии став капитаном команды. В составе "Рубина" спортсмен отыграл 49 матчей в Российской Премьер-Лиге.

"Мы рады (...) желаем, чтобы новый этап карьеры (футболиста - ИФ) в Екатеринбурге получился не менее ярким, чем первое выступление в нашем клубе. С возвращением", - отметили в "Урале".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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