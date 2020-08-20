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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16

"Ротор" арендовал футболиста "Локомотива" Кверквелию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Соломон Кверквелия сезон-2020/21 проведет в волгоградском "Роторе".

"Аренда до конца сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Ротора", вернувшегося в главный дивизион отечественного футбола после успешного выступления в ФНЛ в прошлом сезоне.

28-летний Кверквелия стал игроком "Локомотива" в 2017 году, провел за московский клуб 68 матчей, забил три мяча. В составе команды по разу выиграл чемпионат России и Суперкубок России, дважды Кубок России. Один раз Кубок страны выиграл в составе казанского "Рубина".

футбол ФК Локомотив

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