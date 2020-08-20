Магнус Карлсен выиграл организованную им серию онлайн-турниров

Магнус Карлсен, архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал победителем серии Шахматного тура, организатором которого он является.

В решающем матче Гранд-финала Magnus Carlsen Chess Tour с американцем Хикару Накамурой он сыграл вничью 3:3. Судьбу встречи решил армагеддон, в котором игравшему белыми фигурами Накамуре необходимо было победить, а Карлсену с черными фигурами достаточно было сыграть вничью. В итоге армагеддон стал ничейным.

Счет финального матча по победам стал 4-3 в пользу Карлсена. В самом матче, стартовавшем несколько дней назад, Накамура постоянно выходил вперед, а Карлсен отыгрывался.

Таким образом, Карлсен выиграл турнир и стал обладателем $140 тыс. призовых.

Congratulations to Magnus Carlsen on winning the Magnus Carlsen Chess Tour and $140,000 after an absolutely epic final against Hikaru Nakamura! https://t.co/oDMJxIXhIP #c24live #ImpactChess pic.twitter.com/vARGQKYqJl — chess24.com (@chess24com) August 20, 2020

Шахматный тур состоял из четырех турниров. Карлсен в рамках тура выиграл турниры Magnus Carlsen Invitational, Chessable Masters и Legends of Chess. Еще один турнир, Abbey Rapid Challenge, выиграл россиянин Даниил Дубов.

Дубов завоевал право выступить в финальном турнире, где в полуфинале он встретился с Накамурой и уступил ему по победам 0-3. Карлсен в 1/2 финала взял верх над представителем Китая Динь Лиженем – 3-1.

Серия онлайн-турниров стала актуальной во время пандемии коронавируса, сорвавшей соревнования по многим видам спорта практически во всем мире. Современные технологии конкретно для шахмат оказались как нельзя кстати: участвовать в турнирах можно и дистанционно.

"Онлайн не заменит реальную игру"

Однако реальные шахматы вряд ли уйдут окончательно в тень – соответствующее мнение ранее высказал "Интерфаксу" 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник.

"Шахматы - один из видов спорта, где мы можем играть онлайн, в отличие от других видов спорта. Это может помочь нуждающимся в ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Конечно, вживую играть интереснее, особенно, если это касается официальных турниров. Тем не менее, как возможность встретиться - это очень неплохой вариант, надо проводить больше турниров, в том числе онлайн. Однако, я подчеркну, что сомневаюсь в том, что онлайн-турниры полностью заменят "живые" шахматы", - сказал Крамник.

"Конечно, если подобная ситуация с пандемией повторится в будущем, в отличие от футбола или хоккея, мы можем организоваться и играть в таком формате. Интерес к онлайн-турнирам высокий, но, мы не хотим пользоваться нынешним моментом и собирать, таким образом, аудиторию", - добавил он.

"Наша задача в том, чтобы в будущем у гроссмейстеров была возможность играть, а у любителей за ними наблюдать. Сейчас так получилось, что у нас есть серьезный приток людей, которые смотрят шахматы. Мы хотим доказать, что шахматы - интересный вид спорта в конкуренции с другими видами. Наша идея состоит в долгосрочном развитии шахмат, в том числе и онлайн", - отметил Крамник.

В свою очередь, вице-чемпион мира россиянин Сергей Карякин, как и Крамник участвовавший в Шахматном туре Магнуса Карлсена, посетовал на факты мошенничества в онлайн-турнирах.

"В онлайн-турнирах есть большая проблема с читерством. Для тех, кто не знает: это момент, когда соперник пользуется подсказкой компьютера. Конечно, с этим пытаются бороться, но не всегда успешно. Это огромная проблема. Я участвую в разных соревнованиях по интернету и вижу, что с этой проблемой мучаются все. И очень тяжело с этим что-то сделать", - сказал Карякин недавно "Интерфаксу".

"Поэтому я надеюсь, что шахматы сохранятся в их традиционном виде, а интернет будет дополнением для любителей шахмат по всему миру", - отметил Карякин. При этом он добавил, что поддержке спонсоров и сам готов организовать свой турнир с участием именитых гроссмейстеров.

"Успех Дубова - не сенсация"

Успех Дубова на одном из турниров Карякин назвал заслуженным.

"Это не сенсация, потому что Дубов является одним из самых сильных игроков в мире по быстрым шахматам. Недаром он стал чемпионом мира по быстрым шахматам в Петербурге в конце 2018 года. С другой стороны, турнир был очень сильный, победить мог практически любой. Я больше ожидал, что выиграют другие шахматисты, но, тем не менее Дубов был одним из сильнейших. Поэтому это не сенсация", - сказал Карякин.

Переключаемся на Олимпиаду

Между тем, 21 августа стартует решающий этап Первой всемирной шахматной Олимпиады ФИДЕ. Турнирный путь с этого этапа начинает и сборная России.

В составе мужской команды сборную представят Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Женскую команду составили Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

Кроме того, среди юношей от России выступят Андрей Есипенко и Алексей Сарана, среди девушек - Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Сам турнир стартовал 25 июля, на участие в Олимпиаде зарегистрировано свыше 120 команд.