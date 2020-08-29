Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46

"Химки" и "Ротор" сыграли вничью в битве аутсайдеров РПЛ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU -Подмосковные "Химки" и волгоградский "Ротор" не выявили победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Игра состоялась в субботу на стадионе "Арена Химки" и завершилась вничью - 1:1.

Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Камиля Муллина, на 56-й счет сравнял полузащитник команды "Химки" Александр Ломовицкий.

После шести туров обе команды находятся в самом низу турнирной таблицы: "Химки" занимают 15-е место (три очка), "Ротор" - на последнем, 16-м месте (два очка).

В седьмом туре "Ротор" примет "Краснодар", "Химки" встретятся в Екатеринбурге с "Уралом".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Россия победила США в полуфинале шахматной Олимпиады ФИДЕ

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"
Допинг в российском спорте

Гендиректор РУСАДА Ганус уволен

Гендиректор РУСАДА Ганус уволен

Арбитр Москалев назначен на матч "Локомотив" - "Зенит"

Сборная России по художественной гимнастике не выступит на ЧЕ в Киеве

Баскетболисты НБА отказались играть в знак протеста против стрельбы в афроамериканца

РФС представил комплект формы сборной России на Евро-2020

РФС представил комплект формы сборной России на Евро-2020

"Зенит" уступил "Динамо", впервые проиграв в чемпионате

"Зенит" уступил "Динамо", впервые проиграв в чемпионате

ЦСКА упустил победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');