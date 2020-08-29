"Химки" и "Ротор" сыграли вничью в битве аутсайдеров РПЛ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU -Подмосковные "Химки" и волгоградский "Ротор" не выявили победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Игра состоялась в субботу на стадионе "Арена Химки" и завершилась вничью - 1:1.

Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Камиля Муллина, на 56-й счет сравнял полузащитник команды "Химки" Александр Ломовицкий.

После шести туров обе команды находятся в самом низу турнирной таблицы: "Химки" занимают 15-е место (три очка), "Ротор" - на последнем, 16-м месте (два очка).

В седьмом туре "Ротор" примет "Краснодар", "Химки" встретятся в Екатеринбурге с "Уралом".