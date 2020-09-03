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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

"Локомотив" забросил семь шайб "Спартаку" в матче КХЛ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" нанес крупное поражение московскому "Спартаку" в матче первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Ярославле, - 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) в пользу "Локомотива".

В предыдущем сезоне обе команды добрались до плей-офф, где уступили в первом раунде. После этого, однако, сезон в КХЛ был сначала прерван, а затем досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

хоккей КХЛ

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