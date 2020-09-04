"Аталанта" объявила о переходе Миранчука

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук официально стал игроком итальянской "Аталанты".

"Аталанта" объявляет о приобретении футболиста Алексея Миранчука у московского "Локомотива", - говорится в сообщении итальянского клуба.

Ранее "Локомотив" сообщил, что с "Аталантой" достигнута договоренность о переходе Миранчука в итальянский клуб.

Алексею Миранчуку 24 года, он играл в "Локомотиве" с начала профессиональной карьеры в 2013 году. Он провел за клуб 177 матчей и забил 32 мяча, выиграв чемпионат России, три Кубка России и один Суперкубок России. В 2015 году он впервые выступил за сборную России и сыграл за нее 25 матчей, забив два гола.

В "Локомотиве" играет брат-близнец Алексея, Антон Миранчук.