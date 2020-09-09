Назван арбитр на матч РПЛ ЦСКА – "Спартак"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Арбитр Сергей Карасев получил назначение на центральный матч седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими клубами ЦСКА и "Спартак".

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помогать Карасеву будут ассистенты Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья - Анатолий Жабченко.

За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Евгений Турбин, ассистент (AVAR) - Антон Аверьянов.

Матч пройдет 13 сентября на поле ЦСКА и стартует в 19:00 мск.

В настоящее время "Спартак" лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. ЦСКА – на пятом месте, 6 баллов.

На остальных матчах тура работать будут следующие главные судьи: 12 сентября. "Тамбов" - "Уфа" - Кирилл Левников; "Урал" - "Химки" - Владимир Москалев; "Ахмат" - "Сочи" - Виталий Мешков. 13 сентября. "Динамо" - "Рубин" - Сергей Лапочкин; "Ротор" - "Краснодар" - Михаил Вилков. 14 сентября. "Зенит" - "Арсенал" - Павел Кукуян; "Ростов" - "Локомотив"- Владислав Безбородов.