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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Загитова отказалась от прокатов сборной из-за шоу "Ледниковый период"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", - приводит слова Загитовой пресс-служба федерации.

Ранее сообщалось, что Загитова включена в состав кандидатов в сборную России на сезон-2020/21.

В декабре 2019 года она объявляла о том, что берет паузу в карьере.

фигурное катание Алина Загитова

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