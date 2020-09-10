Роднина задумалась о выводе Загитовой из сборной

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Ирина Роднина назвала целесообразным вариант с временным исключением из сборной России Алины Загитовой, отказавшейся от контрольных прокатов из-за участия в качестве ведущей шоу.

"Раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например", - сказала Роднина, слова которой приводит "Спорт-Экспресс".

Как сообщалось, олимпийская чемпионка Загитова решила пропустить контрольные прокаты сборной России в связи с занятостью на шоу "Ледниковый период".

По мнению Родниной, Загитова имеет право на такое решение, поскольку она – "совершеннолетний взрослый человек".

"Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она уже спортсмен-профессионал и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сотен человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, при этом получать гонорар", - выразила мнение Роднина.

При этом Роднина добавила: "Но сказать честно — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой". Как сообщалось, Загитова поступила на журфак в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Роднина считает, что действия Загитовой не означают скорое завершение карьеры.

"У нас были случаи, когда люди отсутствовали по два сезона. Липницкая, Сотникова, тот же Плющенко. Загитова далеко не уникальная. Любой спортсмен сборной России имеет индивидуальный график, на него влияет здоровье и множество факторов, в том числе шоу", - заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Загитова включена в состав кандидатов в сборную России на сезон-2020/21.

В декабре 2019 года она объявляла о том, что берет паузу в карьере.