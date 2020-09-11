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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45

Первый канал в прямом эфире покажет полуфинал US Open Медведев – Тим

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Первый канал анонсировал прямую трансляцию полуфинального матча турнира Большого шлема US Open между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом.

Начало трансляции, как уточнили "Интерфаксу" в телеканале, - 1:00 мск в ночь на субботу по московскому времени.

Доминик Тим является третьей ракеткой мира, Даниил Медведев – пятой. Ранее соперники встречались в официальных матчах трижды, счет по победам – 2-1 в пользу австрийца.

Победитель встретится с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Александр Зверев (Германия).

теннис US Open

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