Сидорова назвала Чебоксары одним из любимых мест соревнований для легкоатлетов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова называет Чебоксары одним из любимых для отечественных легкоатлетов мест проведения соревнований.

"Спортсмены очень любят чемпионат России, а традиционно он проходит в Чебоксарах. Здесь шикарный стадион, организация всегда на высшем уровне. Надеюсь, что на следующий, олимпийский год, как раз мы приедем в Чебоксары на чемпионат России", - сказала Сидорова "Интерфаксу", находясь в Чувашии с гостевой поездкой.

"Очень многие любят этот ("Олимпийский – ИФ") стадион, здесь очень хорошая дорожка, всегда удается показывать хорошие результаты. И когда важные старты здесь проходят, все очень рады этому", - сказала спортсменка.

При этом Сидорова высоко оценила уровень проведения чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске, который провел турнир вместо Чебоксар из-за эпидемиологической ситуации в Чувашии.

"Соревнование организовано на очень высоком уровне, на уровне чемпионатов России – очень хорошо. Все были очень рады, что турнир состоялся в таком хорошем формате и спортсмены очень соскучились по соревнованиям. Мне очень понравилось", - отметила она.

В Челябинске Сидорова, покорив высоту 4,70 м, заняла первое место и стала четырехкратной чемпионкой России. На всероссийских соревнованиях она параллельным зачетом выступает за Москву и Чувашию.

"Чувашию очень люблю и горжусь, что представляю этот регион", - сказала спортсменка.

Помимо золота чемпионата мира и чемпионатов России на ее счету, в частности, триумф чемпионата Европы.