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Анжелика Сидорова отметила положительные сдвиги в работе ВФЛА

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Акцент на внутреннюю легкую атлетику должен помочь ВФЛА в восстановлении членства в World Athletics, считает действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

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"Я не знаю, как оценивать работу ВФЛА (после смены руководства организации – ИФ), потому что там всякие перестановки происходят. Новая работа только-только начинается, но, как мне кажется, она идет в правильном направлении. Все-таки сейчас немножко обратили внимание на нашу внутреннюю легкую атлетику. То есть не только говорят о восстановлении, но и занимаются соревнованиями, спортсменами, тренерами", - сказала Сидорова "Интерфаксу".

"И, я думаю, это как раз должно принести свои плоды и в вопросе восстановления членства", - отметила спортсменка.

В настоящее время Сидорова находится с гостевой поездкой в Чувашии, куда приехала из Челябинска, где 8 сентября стала четырехкратной чемпионкой России по легкой атлетике. Также она является чемпионкой мира и Европы.

На всероссийских соревнованиях она параллельным зачетом выступает за Москву и Чувашию. На международных стартах Сидорова, как и другие российские легкоатлеты, может выступать пока лишь под нейтральным флагом – до тех пор, пока членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной легкоатлетической ассоциации не будет восстановлено.

Говоря о перестановках в ВФЛА, Сидорова подразумевала очередную смену руководства: Евгения Юрченко, покинувшего в июле пост главы организации, в качестве и.о. президента федерации, сменил Алексей Плотников. Предшественником Юрченко являлся Дмитрий Шляхтин.

Ранее Сидорова, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене критиковали действия ВФЛА по выходу из кризиса.

легкая атлетика ВФЛА Анжелика Сидорова

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