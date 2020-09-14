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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59

Медведев второй раз подряд выступит на Итоговом турнире ATP

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обеспечил себе место среди участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает пресс-служба ATP.

Он присоединился к сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и австрийцу Доминику Тиму – первой, второй и третьей ракеткам мира соответственно.

Медведев в настоящий момент занимает пятую строчку в мировом рейтинге. Швейцарец Роджер Федерер, располагающийся на четвертом месте, как сообщалось, после перенесенной операции в нынешнем году больше не выступит.

Медведев стал участником Итогового турнира второй раз подряд.

Матчи турнира, который в этом году отмечает 50-летие, пройдут с 15 по 22 ноября в Лондоне. Из-за пандемии коронавируса зрителей на трибуны пускать не будут.

Чаще всех Итоговый турнир ATP выигрывал Федерер - шесть раз. В 2009 году победителем стал россиянин Николай Давыденко.

На завершившемся в воскресенье турнире Большого шлема US Open Медведев дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Тиму.

теннис Даниил Медведев

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