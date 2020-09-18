"Тоттенхэм" стал потенциальным соперником "Ростова" в Лиге Европы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) сыграет с победителем пары "Шкендия" (Северная Македония) – "Тоттенхэм" (Англия) в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в пятницу.

"Ростов", ставший пятым в чемпионате России по футболу-2019/20, в Лиге Европы стартует матчем с израильским "Маккаби" в третьем квалификационном раунде. Противостояние пройдет 24 сентября на поле "Ростова". Квалификация еврокубках в нынешнем сезоне не предусматривает ответных матчей.

В случае победы в раунде плей-офф "Ростов" получит путевку в групповую стадию, в которой гарантированно сыграет московский ЦСКА: он получил путевку как команда, ставшая четвертой в РПЛ.

Накануне Россия уже лишилась одного из своих представителей еврокубков: московское "Динамо" на выезде уступило тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2 и выбыло из дальнейшей борьбы.

Что касается Лиги чемпионов, то на групповом этапе Россию представят чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и вице-чемпион "Локомотив" (Москва). В раунде плей-офф квалификации сыграет бронзовый призер ФК "Краснодар".