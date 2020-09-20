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"Арсенал" выиграл у "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 3:2 взяли верх над командой "Сочи" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

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На 10-й минуте сочинцы вышли вперед благодаря голу Кристиана Нобоа, он реализовал пенальти. Через десять минут ответный гол провел Сергей Ткачев. На третьей компенсированной к первому тайму минуте Эванс Кангва довел счет до 2:1 в пользу "Арсенала".

На 65-й минуте точный удар Михи Мевли позволил "Сочи" отыграться. Однако на 71-й минуте вновь отличился Ткачев и счет стал 3:2 в пользу "Арсенала".

У тульского клуба сейчас 8 очков, он на 12-м месте. "Сочи" занимает третье место, 15 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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