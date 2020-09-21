Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Одна из целей Московского марафона заключается в том, чтобы добиться статуса Majors, в рамках серии которого проводятся крупнейшие забеги в мире, заявил директор столичного марафона Дмитрий Тарасов.

"Если говорить в целом, мы очень хотим стать "мейджором", чтобы когда-нибудь на улицы Москвы вышли 50 тысяч человек", - сказал Тарасов журналистам.

Накануне в российской столице в восьмой раз прошел Московский марафон, в рамках которого прошли классические забеги по дистанциям 42,2 км и 10 км. По словам Тарасова, участие в марафоне приняли примерно 25 тысяч человек из подавших заявку порядка 30 тысяч.

"С учетом всей этой ситуации мы очень рады тому количеству, которые вышли. Мы приверженцы бега и здорового образа жизни", - отметил он.

"Большая часть – это в основном любители, но если говорить про элиту, у нас участвовали сильнейшие бегуны в данный момент в стране. И очень рады, что девчонки побили рекорд трассы, Сардана Трофимова сдала олимпийский норматив, для нас это тоже маленькая победа. Что касается 10-километровой дистанции, то здесь тоже был обновлен рекорд трассы. Я очень рад, как директор марафона", - поделился эмоциями Тарасов.

Он подчеркнул, что Московский марафон преследует и другие цели.

"Во-первых, это популяризация здорового образа жизни. Второе – в этом году впервые прошел чемпионат России по заездам на колясках. И это тоже наша цель: стать статусным мероприятием для многих федераций, в том числе – Паралимпийского комитета. Третья цель – благотворительные проекты, у нас есть много благотворительных фондов, помогающих детям", - заявил директор Московского марафона.

Московский марафон является самым крупным забегом в России. Что касается серии Majors - World Marathon Majors - в нее входят шесть крупнейших марафонов мира: они проходят в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго и Нью-Йорке.

Победители и призеры Московского марафона-2020

Победителем Московского марафона стал Юрий Чечун. Марафонскую дистанцию он преодолел за 2 часа 16 минут 7 секунд. Вторым финишную черту пересек Искандер Ядгаров, его время – 2 часа, 16 минут 16 секунд. Третьим стал Николай Волков, показавший время 2 часа 18 минут 30 секунд.

Среди девушек на дистанции 42,2 км первой прибежала Сардана Трофимова, она преодолела марафон за 2 часа 28 минут 2 секунды. Это – новый рекорд. Предыдущий рекорд также принадлежал ей: 2 часа 28 минут 31 секунда.

Второй стала Елизавета Ерохина с результатом 2 часа 35 минут 36 секунд. Третье место заняла Ирина Сергеева, ее время - 2 часа 41 минута 15 секунд.

Лучший результат среди мужчин на дистанции 10 км показал Владимир Никитин: 28 минут 22 секунды. Среди девушек самой быстрой на дистанции стала Елена Коробкина, ее время — 31 минута 49 секунд.

В заезде на хендбайках среди мужчин победил Ярослав Святославский, он преодолел 42,2 км за 1 час 10 минут 23 секунды. Среди женщин первое место - у Анны Мыльниковой, ее время - 2 часа 52 минуты 17 секунд.

Победителем среди спортсменов на колясках стал Виталий Гриценко, показав время 1 час 47 минут 40 секунд. Первой среди девушек стала Ирина Бабыничева, ее результат - 2 часа 50 минут 37 секунд.

Где проходит забег

Московский марафон входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты забегов на 42,2 км и 10 км сертифицируются авторитетной международной ассоциацией с 2013 года.

Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.