Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова завершила выступления в профессиональном спорте.
"Сейчас я, наконец, готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но все-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни", - написала Радионова в инстаграме.
"Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам и людям, которые меня поддерживали", - отметила российская спортсменка.
Также она поблагодарила тренеров, хореографов и всем, кто с ней работал.
"Всем-всем огромнейшее спасибо!!!" – добавила фигуристка.
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По ее словам, фигурное катание навсегда останется в ее сердце.
"Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт", - отметила она.
"Теперь я буду представать в новых для меня амплуа. Я очень хочу поделиться своим богатым опытом с молодым поколением", - подчеркнула спортсменка.
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Елена Радионова – бронзовый призер чемпионата мира-2015 в одиночном катании. Также на ее счету два серебра командных ЧМ и индивидуальных турниров в рамках ЧЕ. Кроме того, она является чемпионкой Универсиады.
Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но все-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни. ⠀ Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам и людям, которые меня поддерживали. Также сказать СПАСИБО моим тренерам, хореографам и людям, которые со мной работали! Спасибо за то, что сделали меня! Без Вас я бы не добилась таких результатов! Спасибо моим родителям, которые поддерживали и верили в меня! ⠀ Всем-всем огромнейшее спасибо!!! ⠀ Фигурное катание навсегда останется в моем сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурно-катательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом. ⠀ Наконец пришло время идти дальше, покорять новые высоты, которые будут не менее интересны! Обещаю не отдаляться от фигурного катания. Теперь я буду представать в новых для меня амплуа. Я очень хочу поделиться своим богатым опытом с молодым поколением. ⠀ Я открываю для себя новую главу жизни, которая будет не менее увлекательной и интересной. Я вас очень люблю. Ваша Елена Радионова❤️💃🏼 ⠀