Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова завершила выступления в профессиональном спорте.

"Сейчас я, наконец, готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но все-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни", - написала Радионова в инстаграме.

"Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам и людям, которые меня поддерживали", - отметила российская спортсменка.

Также она поблагодарила тренеров, хореографов и всем, кто с ней работал.

"Всем-всем огромнейшее спасибо!!!" – добавила фигуристка.

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По ее словам, фигурное катание навсегда останется в ее сердце.

"Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт", - отметила она.

"Теперь я буду представать в новых для меня амплуа. Я очень хочу поделиться своим богатым опытом с молодым поколением", - подчеркнула спортсменка.

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Елена Радионова – бронзовый призер чемпионата мира-2015 в одиночном катании. Также на ее счету два серебра командных ЧМ и индивидуальных турниров в рамках ЧЕ. Кроме того, она является чемпионкой Универсиады.