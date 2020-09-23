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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31

Товарищеский матч сборных России и Швеции по футболу пройдет в Москве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча между сборными России и Швеции по футболу перенесена в Москву, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра пройдет 8 октября и стартует в 19:30 мск. О стадионе, который примет игру, пока не сообщается.

Изначально игра должна была пройти в Швеции в марте в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Однако пандемия коронавируса нарушила планы, в результате чего были перенесены и игра и Евро-2020. Континентальный чемпионат под этим же названием пройдет летом следующего года.

В нынешнем году сборная России провела две игры - в сентябре в рамках Лиги наций она победила сборные Сербии и Венгрии.

футбол

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