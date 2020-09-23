Месси и Роналду выбыли из претендентов на звание игрока сезона по версии УЕФА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Два игрока "Баварии" и один футболист "Манчестер Сити" составили итоговую тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20 по версии УЕФА.

Как сообщается на сайте УЕФА, в эту тройку вошли бельгийский нападающий "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски и немецкий голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер.

Шорт-лист из трех игроков был выбран жюри, в состав которого вошли 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 (32) и Лиги Европы УЕФА (48), а также 55 журналистов.

Выбирать пришлось из десяти игроков. Десятку, в частности, замкнул португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса", а его традиционный конкурент за звание лучшего игрока года по разнообразным версиям аргентинец Лионель Месси ("Барселона" поделил четвертое-пятое места с бразильцем Неймаром из ПСЖ.

Победитель будет объявлен 1 октября на церемонии жеребьевки группового этапа ЛЧ-2020/21.

Предыдущая Лига чемпионов завершилась триумфом "Баварии", а Лигу Европы выиграла "Севилья".