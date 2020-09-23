Биатлонная "Рождественская гонка"-2020 отменена из-за коронавируса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы "Рождественской гонки" по биатлону, ежегодно проходящей в Германии объявили о невозможности провести ее в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба World Team Challenge (официальное название гонки), отказ от проведения связано с пандемией коронавируса и, как следствие, запретом на проведение массовых мероприятий в Германии до 31 декабря 2020 года.

Изначально забеги в рамках "Рождественской гонки" должны были пройти 28 декабря в традиционном месте – футбольном стадионе клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.

В итоге гонка пройдет в декабре 2021 года. Билеты, приобретенные на соревнование 2020 года, как утверждают организаторы, будут действительны и через год. Также их можно обменять обратно на деньги – там, где билеты были куплены.

"Рождественская гонка" проходит с 2002 года с участием сильнейших биатлонистов мира.