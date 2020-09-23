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Первая ракетка России Александрова проиграла во втором круге турнира в Страсбурге

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Катержины Синяковой в матче второго кргуа турнира в Страсбурге.

Результат матча – 6:2, 6:4 в пользу Синяковой, его продолжительность составила 1 час 20 минут.

В настоящее время Александрова занимает 31-е место в рейтинге WTA, что является наилучшим показателем среди действующих российских теннисисток. Синякова – на 62-м месте.

теннис

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