Первая ракетка России Александрова проиграла во втором круге турнира в Страсбурге
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Катержины Синяковой в матче второго кргуа турнира в Страсбурге.
Результат матча – 6:2, 6:4 в пользу Синяковой, его продолжительность составила 1 час 20 минут.
В настоящее время Александрова занимает 31-е место в рейтинге WTA, что является наилучшим показателем среди действующих российских теннисисток. Синякова – на 62-м месте.