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"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о подписании нового соглашения со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт действует до 30 июня 2021 года.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года. Соглашение действовало до окончания предыдущего сезона с опцией продления на сезон. В 20 матчах, проведенных за "Милан" в предыдущем сезоне, швед забил 11 мячей.

До этого он уже играл за "Милан" и по разу выиграл с ним чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).

Ибрагимович – один из самых титулованных футболистов мира. После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Он- четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Лишь в американском клубе "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович обошелся без трофеев.

футбол Златан Ибрагимович

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