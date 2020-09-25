Доменикали станет новым президентом "Формулы-1"

Стефано Доменикали Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту президента "Формулы-1", сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

Доменикали станет президентом и главным исполнительным директором "Формулы-1", его полномочия вступят в силу с 1 января 2021 года. Кэри, в свою очередь, будет неисполнительным директором "Формулы-1".

55-летний Доменикали известен по деятельности в Ferrari, где он отработал с 1991 по 2014 год.

"Я очень рад присоединиться к организации "Формулы-1", вида спорта, который всегда был частью моей жизни", - сказал Доменикали.

"Последние шесть лет в Audi, а затем в руководстве Lamborghini дали мне более широкий кругозор и опыт, который я привнесу в "Формулу-1", - отметил он

В свою очередь Кэри сказал, что для него было "честью возглавить "Формулу-1", поистине глобальный вид спорта с легендарным прошлым за последние семьдесят лет".

"Я горжусь командой, которая не только прошла через чрезвычайно сложный 2020 год, но и вернулась с особой целеустремленностью и решимостью в областях устойчивости, разнообразия и инклюзивности", - отметил он.

Объявление о скором смене руководства в "Формуле-1" было озвучено в тот день, когда в Сочи прошли первые свободные заезды в рамках этапа Гран-при России.