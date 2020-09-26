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World Athletics продлила срок восстановления членства ВФЛА до 1 марта

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация приняла решение продлить сроки восстановления Всероссийской ассоциации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщила в субботу пресс-служба World Athletics.

"Всемирный совет по легкой атлетике продлил срок, в течение которого Комиссия по восстановлению ВФЛА может завершить работу над планом восстановления", - говорится в сообщении.

Первоначальный крайний срок истекает 30 сентября 2020 года, но теперь Совет утвердил рекомендацию своей рабочей группы по России.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в минувший четверг заявил, что ВФЛА не успеет до конца сентября согласовать с World Athletics "дорожную карту" по выводу из кризиса российской легкой атлетики.

"ВФЛА отправила в оговоренные сроки программу развития легкой атлетики в РФ, которая была принята рабочей группой World Athletics. Теперь мяч на стороне коллег, они должны изучить ее и дать свое видение", - сказал Поздняков.

ВФЛА направила в World Athletics дорожную карту 31 августа, как и было оговорено ранее. До 30 сентября рабочая группа World Athletics во главе с Руне Андерсеном должны были внести в нее свои изменения.

Ранее в августе ВФЛА при содействии министерства спорта выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн.

ВФЛА World Athletics

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