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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Россиянин Квят стал 12-м

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации, которая прошла в Сочи в рамках Гран-при России "Формулы-1".

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим – финн Валттери Боттас из Mercedes.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, показал 12-е время.

Гонка в рамках сочинского этапа "Формулы-1" пройдет в воскресенье.

В настоящее время в личном зачете лидирует действующий чемпион Хэмилтон, набравший 190 очков. На втором месте идет Боттас - 135. Замыкает тройку лидеров Ферстаппен - 110. Квят - на 14-м месте, 10 баллов.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.

автоспорт Формула-1 Гран-при России Сочи

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