Россияне проиграли свои бои на турнире на UFC 253

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские бойцы потерпели поражения в своих поединках, которые прошли в ОАЭ в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 253.

Россиянин Хадис Ибрагимов, представляющий полутяжелый вес, встречался с представителем Бразилии Данило Маркесом. Победа была присуждена южноамериканскому бойцу единогласным решением судей.

В свою очередь, Зубайра Тухугов боролся с канадцем Хакимом Даводом в полулегком весе. Победа канадцу также была присуждена решением судей, однако в данном случае были оценки и в пользу россиянина.

Главным поединком вечера (утра по московскому времени) был бой действующего чемпиона UFC нигерийца Исраэля Адесаньи против бразильца Пауло Косты. Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде.