Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:20

Россияне проиграли свои бои на турнире на UFC 253

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские бойцы потерпели поражения в своих поединках, которые прошли в ОАЭ в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 253.

Россиянин Хадис Ибрагимов, представляющий полутяжелый вес, встречался с представителем Бразилии Данило Маркесом. Победа была присуждена южноамериканскому бойцу единогласным решением судей.

В свою очередь, Зубайра Тухугов боролся с канадцем Хакимом Даводом в полулегком весе. Победа канадцу также была присуждена решением судей, однако в данном случае были оценки и в пользу россиянина.

Главным поединком вечера (утра по московскому времени) был бой действующего чемпиона UFC нигерийца Исраэля Адесаньи против бразильца Пауло Косты. Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде.

UFC смешанные единоборства

Новости по теме

Новости

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

"Спартак" победил "Тамбов" и вновь вышел в лидеры РПЛ

World Athletics продлила срок восстановления членства ВФЛА до 1 марта

Макгрегор анонсировал свой бой с боксером Пакьяо

Доменикали станет новым президентом "Формулы-1"

Доменикали станет новым президентом "Формулы-1"

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

"Ростов" проиграл "Маккаби" в Лиге Европы УЕФА и выбыл из еврокубков

Ибрагимович заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');