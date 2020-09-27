Козак назвал традиционно высоким уровень проведения Гран-при России F1

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак поблагодарил оргкомитет Гран-при России, сочинского этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" за качественную подготовку к проведению заездов.

"Гран-при "Формулы-1" - одно из ключевых спортивных событий мирового масштаба в России. Могу сказать, что гонки в этом году прошли на традиционно высоком уровне. Хочу поблагодарить команду организаторов за эффективно проделанную работу!" - приводит слова Козака пресс-служба "Росгонок", промоутера Гран-при России.

Сам Козак вручил награды победителям на "Сочи Автодроме". Первое место, как сообщалось, занял финн Валттери Боттас (Mercedes), второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье - действующий чемпион и лидер в общем зачете британец Льюис Хэмилтон.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил зрелищность гонок в Сочи.

"Седьмой Гран-при России прошел на высочайшем уровне с соблюдением всех требований Формулы 1. Заезды получились зрелищными, было много интересных эпизодов. Мы видим, что трасса в Сочи по-прежнему создает серьезный вызов для пилотов", - отметил он.

"Замечательные гонки были в "Формуле-2", сражения на трассе шли до последнего поворота. Болельщиков порадовал Никита Мазепин, который поднялся на подиум. Второе место - отличный результат. Количество талантливых российских гонщиков, способных конкурировать на мировом уровне, растет. В Сочи наши ребята уже третий год подряд финишируют в призовой тройке в молодежных сериях", - подчеркнул Чернышенко.

В свою очередь, генеральный директор АНО "РОСГОНКИ" Алексей Титов отметил, что "мы впервые работали в условиях пандемии и очень тщательно готовились к тому, чтобы сделать Гран-при России безопасным для зрителей и участников".

"Всегда стараемся сохранять посещаемость мероприятия на высоком уровне, и после того, как получили разрешение проводить этап в Сочи со зрителями в этом году, работали над тем, чтобы никакие сложности не помешали фанатам автоспорта посмотреть гонку с трибун, а не только в формате онлайн", - сказал он.

Отмечается, что во время гоночного уикенда Олимпийский парк в среднем посещало до 30 000 человек в день.

Россиянин Даниил Квят из команды Alpha Tauri занял восьмое место.

Для Боттаса это второй триумф на сочинских этапах "Формулы-1", впервые он выиграл гонку в России в 2017 году. Чаще всех Гран-при России выигрывал Хэмилтон - четыре раза (2014, 2015, 2018, 2019).

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года.