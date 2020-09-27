Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45

Козак назвал традиционно высоким уровень проведения Гран-при России F1

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак поблагодарил оргкомитет Гран-при России, сочинского этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" за качественную подготовку к проведению заездов.

СпортБоттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"Читать подробнее

"Гран-при "Формулы-1" - одно из ключевых спортивных событий мирового масштаба в России. Могу сказать, что гонки в этом году прошли на традиционно высоком уровне. Хочу поблагодарить команду организаторов за эффективно проделанную работу!" - приводит слова Козака пресс-служба "Росгонок", промоутера Гран-при России.

Сам Козак вручил награды победителям на "Сочи Автодроме". Первое место, как сообщалось, занял финн Валттери Боттас (Mercedes), второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье - действующий чемпион и лидер в общем зачете британец Льюис Хэмилтон.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил зрелищность гонок в Сочи.

"Седьмой Гран-при России прошел на высочайшем уровне с соблюдением всех требований Формулы 1. Заезды получились зрелищными, было много интересных эпизодов. Мы видим, что трасса в Сочи по-прежнему создает серьезный вызов для пилотов", - отметил он.

СпортГонка "Формулы-2" в Сочи досрочно завершена из-за серьезной аварииЧитать подробнее

"Замечательные гонки были в "Формуле-2", сражения на трассе шли до последнего поворота. Болельщиков порадовал Никита Мазепин, который поднялся на подиум. Второе место - отличный результат. Количество талантливых российских гонщиков, способных конкурировать на мировом уровне, растет. В Сочи наши ребята уже третий год подряд финишируют в призовой тройке в молодежных сериях", - подчеркнул Чернышенко.

СпортАлексей Титов: "Формула-1" придала колоссальный импульс развитию автоспорта в РоссииАлексей Титов: "Формула-1" придала колоссальный импульс развитию автоспорта в РоссииЧитать подробнее

В свою очередь, генеральный директор АНО "РОСГОНКИ" Алексей Титов отметил, что "мы впервые работали в условиях пандемии и очень тщательно готовились к тому, чтобы сделать Гран-при России безопасным для зрителей и участников".

"Всегда стараемся сохранять посещаемость мероприятия на высоком уровне, и после того, как получили разрешение проводить этап в Сочи со зрителями в этом году, работали над тем, чтобы никакие сложности не помешали фанатам автоспорта посмотреть гонку с трибун, а не только в формате онлайн", - сказал он.

Отмечается, что во время гоночного уикенда Олимпийский парк в среднем посещало до 30 000 человек в день.

Россиянин Даниил Квят из команды Alpha Tauri занял восьмое место.

Для Боттаса это второй триумф на сочинских этапах "Формулы-1", впервые он выиграл гонку в России в 2017 году. Чаще всех Гран-при России выигрывал Хэмилтон - четыре раза (2014, 2015, 2018, 2019).

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года.

автоспорт Формула-1 Гран-при России Сочи

Новости по теме

Новости

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

"Спартак" победил "Тамбов" и вновь вышел в лидеры РПЛ

World Athletics продлила срок восстановления членства ВФЛА до 1 марта

Макгрегор анонсировал свой бой с боксером Пакьяо

Доменикали станет новым президентом "Формулы-1"

Доменикали станет новым президентом "Формулы-1"

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');