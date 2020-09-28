Стартовала продажа билетов на Гран-при России "Формулы-1" на 2021 год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Росгонки" объявила о начале продажи билетов на сочинский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" на 2021 год.

​"По акции "Ранние продажи" болельщики смогут приобрести билеты на Гран-при России 2021 по минимальным ценам. Самые доступ​​ные билеты в Зону свободного размещения сейчас стоят всего 2990 рублей! Цена билетов на трибуны Т3 и Т4 составляет от 5490 рублей, на трибуны Т1 и Т2 от 6990 рублей, на Главную трибуну от 11 990 рублей", - говорится в сообщении промоутера Гран-при России.

Отмечается, что по минимальной цене число билетов ограничено, они будут реализовываться до 18 октября включительно.

"После завершения "Ранних продаж" стоимость билетов, включенных в акцию, изменится. Например, для Зоны свободного размещения она составит уже 3490 рублей. Цена сохранится до завершения первой фазы продаж, которая продлится до 30 ноября включительно", - говорится в сообщении.

Накануне в Сочи прошел Гран-при России-2020, победу одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас. Для него это второй триумф на российских этапах в карьере. Чаще всех победителем становился британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) – четыре раза.

Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года.